✨新品未使用 ✨ プラダ　ノベルティ　ショルダーバッグ

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✨素材···ナイロンカラー···ブラック(新品未使用)プラダノベルティショルダーバッグ✨sizeバック縦18cm横25cmマチ7cm✨ポーチ縦13cm横9cmマチ2cm✨ショルダー約97.5cm〜144.5cm✨内ポケット２つ素材 ナイロン✨素人採寸ですので誤差はご了承下さい。✨家族が免税店でコスメ購入時に頂いたノベルティです。即購入OKです^^✨お値下げ不可となりますm(__)m購入希望です等のコメント不要です。