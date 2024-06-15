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LOUNIE ルーニィ　かごバッグ　トートバッグ
商品番号 Q90269608198
商品名

LOUNIE ルーニィ　かごバッグ　トートバッグ
ブランド名 ルーニィ
特別価格 税込 4,900 円
在庫状況 あり

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商品詳細

※専用出品………………………………………………LOUNIEルーニィ　かごバッグ　トートバッグ　大きめなサイズで荷物持ちな方でもゆったり入ります。2way短い持ち手、長い持ち手付き肩掛け、トートバッグ、ハンドバッグとしてつかえます。定価約30000円(税込)ほど状態美品だと思います。特記するような目立った傷汚れダメージはありません。中古自宅保管品にご理解いただける方お願い致します。らくらくメルカリ便発送になります。カラー···ベージュ×ブラック
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