美品 ティファニー リーフハート ネックレス チャーム 925 シルバー

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商品詳細
85-46-0604y★状態★使用にともなう擦れ、小傷等ありますが、大きな痛みなどなく、まだまだお使い頂ける状態です。★ブランド及びデザイン★Tiffanyティファニーリーフハートネックレスチャーム925シルバーチェーンスターリングシルバー★サイス★チェーン全長46cmアクセサリートップ3×1.5cm付属品はなく、商品のみの販売になります。鑑定済みのリサイクルショップでの購入です。
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