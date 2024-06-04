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美品 ティファニー リーフハート ネックレス チャーム 925 シルバー
商品番号 R11180071333
商品名

美品 ティファニー リーフハート ネックレス チャーム 925 シルバー
ブランド名 ティファニー
特別価格 税込 1,600 円
在庫状況 あり

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商品詳細

85-46-0604y★状態★使用にともなう擦れ、小傷等ありますが、大きな痛みなどなく、まだまだお使い頂ける状態です。★ブランド及びデザイン★Tiffanyティファニーリーフハートネックレスチャーム925シルバーチェーンスターリングシルバー★サイス★チェーン全長46cmアクセサリートップ3×1.5cm付属品はなく、商品のみの販売になります。鑑定済みのリサイクルショップでの購入です。
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