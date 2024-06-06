MEHRY MU メヘリームー★20SSレザーラタントップハンドルボックスバッグ

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インターナショナルギャラリービームスinternationalgallerybeamsMEHRYMUメヘリームー2020SSLeather/rattanTopHandleBoxBag-MehryMuレザーラタントップハンドルボックスバッグ77,000円＜MEHRYMU＞のラタンボックスバッグは、カゴメ編みと呼ばれるラタンの編み方＆型押しレザーの組み合わせがまるでインテリアのよう！やはり、デザイナーのGunesMutluは建築やアートにも精通しているそうで、納得の美しいラタンワークです！カゴメ編みのラタンと、レザーのマッチングがモダニティかつスタイリッシュボックスタイプの端正なバッグに添えられた、アイキャッチ―なレザーハンドルスタイリングに軽やかさを添える素材使いカラー：タン(ブラウン)サイズ：oneH11×W21×D11素材：ラタン部分：籐皮革部分：牛革ファッショニスタがデイリーユースするトルコ発バッグブランド「MehryMuメヘリームー」ノスタルジア、ロマンス、オリエンタリズムの要素をミックスしたデザインで人気を集めるブランドです。同ブランドのコンパクトかつどこか懐かしさを感じるバッグは、多くのファッショニスタがプライベートで愛用しています。2回程使用したユーズド品です。目立ったシミや汚れなどは見当たらず美品です。【お願い】検品には細心の注意を払い、気づいたダメージはお伝えしていますが細かな見落とし等がございましたらご了承下さい。ユーズド品にご了承頂ける方のご購入お願いいたします。LOEWE、CELINE、MARNI、TOD'S、MaisonMargiela、BEAMS、CLANE、UNITEDTOKYO、AmeriVINTAGE、RonHerman、DeuxiemeClasse、Drawer、ENFOLD、PLAGE、ADORE、IENA、theory、UNTITLED、お好きな方にもおすすめです。