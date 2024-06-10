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【専用】【未使用品・訳あり】HAYNI ヘイニ　クリミト　本革バック
商品番号 O38629577139
商品名

【専用】【未使用品・訳あり】HAYNI ヘイニ　クリミト　本革バック
ブランド名 ヘイニ
特別価格 税込 2,850 円
在庫状況 あり

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商品詳細

未使用品ですがシワがある為、訳あり品として購入しました。シンプルで使いやすいかと思います。2way仕様になります。素材···レザー(本革)カラー…ダークグレー
http://narcologia.ru/goods/update936895.html
http://narcologia.ru/goods/response185942.html
http://narcologia.ru/goods/reinforcement542699.html
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