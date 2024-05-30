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LOUIS VUITTON オンマイサイドMM 美品\nオンマイサイド MM
商品番号 N59957627505
商品名

LOUIS VUITTON オンマイサイドMM 美品\nオンマイサイド MM
ブランド名 ルイヴィトン
特別価格 税込 91,000 円
在庫状況 あり

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商品詳細

他でも出品中のため、購入前にコメントください！LOUISVUITTONオンマイサイドMM型番：M58485カラー：グレージュ金具カラー：ゴールド金具素材：カーフモノグラムキャンバス[サイズ](W)31cmx(H)24.5cmx(D)13.5cmショルダーストラップ長さ：最大約102cm(金具含む/段階調節、ホールの間隔約2.5cm)重量：1050g開閉式：ターンロック外側：マグネット式ポケットx2、オープンポケットx1内側：ファスナーポケットx1、オープンポケットx2[付属品]保存袋箱取り外し可能ショルダーストラップ購入証明として購入時のレシート※記載している物以外の付属品は御座いません。5/25に購入し、3回のみ使用しただけですので特に傷などもなく美品です！ただ、一度は人の手に渡った物ですのでご理解頂ける方のみの購入でノークレームノーリターンでお願いします。
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