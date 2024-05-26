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商品詳細
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー大手リサイクルショップにて鑑定済みの正規品です。安心してお買い求めくださいませ。ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー○アイテムHERMESエルメス カレ90AUTOMOBILEオートモービル 総柄 車 シルク100%レッド 赤 ホワイト 白 ○サイズタテ90cmヨコ90cm平置き実寸。着画はお断りいたします。○状態目立った傷や汚れはなく綺麗な状態です✨○カラーブルー 青○素材シルク100%○配送簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。ご購入前にプロフィールの確認をよろしくお願いします。管理番号a47361
http://narcologia.ru/goods/diamond802358.html
http://narcologia.ru/goods/recommended449590.html
http://narcologia.ru/goods/stage659297.html
✨極美品✨HERMES カレ90 シルク100 スカーフ オートモービル 車
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