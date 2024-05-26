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✨極美品✨HERMES カレ90 シルク100 スカーフ　オートモービル　車
商品番号 O35256992766
商品名

✨極美品✨HERMES カレ90 シルク100 スカーフ　オートモービル　車
ブランド名 エルメス
特別価格 税込 6,160 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー大手リサイクルショップにて鑑定済みの正規品です。安心してお買い求めくださいませ。ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー○アイテムHERMESエルメス　カレ90AUTOMOBILEオートモービル　総柄　車　シルク100%レッド　赤　ホワイト　白　○サイズタテ90cmヨコ90cm平置き実寸。着画はお断りいたします。○状態目立った傷や汚れはなく綺麗な状態です✨○カラーブルー　青○素材シルク100%○配送簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。ご購入前にプロフィールの確認をよろしくお願いします。管理番号a47361
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