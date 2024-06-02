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エルメス　バンダナカレ　55 パリステーション　白
商品番号 S91648069769
商品名

エルメス　バンダナカレ　55 パリステーション　白
ブランド名 エルメス
特別価格 税込 18,450 円
在庫状況 あり

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商品詳細

断捨離中〜様ご専用他の方はご遠慮くださいませ。【最終価格】エルメス　バンダナカレ　55パリステーション　白国内エルメス購入バンダナスカーフの中でも大変人気で顧客の予約で完売になったレアな商品です。シルク100%55×55センチタグは外しましたが未使用です。神経質な方、商品のジャッジが厳しい方はご遠慮くださいませ。【付属品】箱、リボン、タグ（ショップカードは付属致しません。予めご了承くださいませ。）箱が不要の場合、1,000円お値引きいたします。コメントよりお知らせくださいませ。#ピコタンロックpm#ケリー#バーキン#コンスタンス#トゥーゴー#インザループ#エブリン#ガーデンパーティー#アルザン
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