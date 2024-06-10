ツイードニットブルゾン

冬終わり〜春に購入したツイードニットブルゾンです。軽アウターになります。お色ホワイトサイズワンサイズ夏以外着用可能と長期間使っていただけます。数回着用のみできれいな状態ですが中古品ではありますのであまりに神経質な方はご遠慮ください。



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