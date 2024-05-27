ポータブル電源 大容量リン酸鉄 バッテリー高速充電 1050W超静音　新品値下げ

Batterymons1050Wポータブル電源リン酸鉄バッテリー大容量1328300mAh100V超静音長寿命1.6時間高速充電1200W瞬間最大バックアップ電源ポータブルバッテリーAC/USB/TYPE-C/DC出力液晶大画面表示SOS機能QC3.0搭載、50Hz/60Hz切り替えPSE認証済み純正弦波MPPT制御方式採用車中泊キャンプ野外活動防災非常用電源（バッテリーモンス）商品の詳細ブランド BATTERYMONS技術仕様モデルBM121容量1050W/328300mAh商品サイズ37.0x23.8x26.1cm製品重量13.8KGセル種類リン酸鉄製品電力1200W（ピーク2000W）100V(50/60H)純正弦波AC充電時間1.6時間USB-A出力（×3)QC3.018Wx1/5V2.4Ax2Type-C出力（×3)PD3.065WX1/5V2.4Ax2DC出力（×1)12.5V8.3Aワイヤレス充電15*【大容量/長寿命】：バッテリー発生器にはリン酸鉄リチウムバッテリーを採用、容量328300mAh、6500回使用可能の長寿命(50%),長期にわたり安心してお使いいただけます。*【省エネスタンバイモード】：超低消費電力MCUを開発、充電完了から2年経っても60%が保持されます。緊急時にも十分な電力を提供します。*【高速充電】：家庭用コンセントのAC高速充電を使用の場合、1.6時間でフル充電が可能。5枚のソーラーエネルギーパネルBM-SP-14140Wを使用し、1050ワットの大容量ポータブル電源なら、わずか2.5時間でフル充電日常の生活や外出に最適*【超静音ファン】静音設計,音量は35db未満*【最大11デバイスへ同時給電可能】：ACポート×3（周波数50/60Hz対応）、USBポート×3、TYPE-Cポート×3、ワイヤレス充電×1、カーチャージ×1を配備。これらのインターフェースは同時に使用でき、安全で耐久性があり、全てのニーズを満たすことができます。(メーカー標準価格9.8万円)タイプ···ポータブル電源



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