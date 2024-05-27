YA-MAN RF美顔器 フォトプラスシャイニー M18-YL11

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商品詳細
YA-MANRF美顔器フォトプラスシャイニーM18-YL11新品未開封定価：59,400円8月10日購入品個人情報を切り取った納品書おつけします。◇製品仕様■フォトプラスシャイニーBeautyBox(RFブースターパッド5枚入)サイズ：本体(コットンストッパー付)約W47×D44×H176(mm)質量：約210g消費電力：約4.5W(充電時)充電時間：約3時間*1付属品：RFブースターパッド毛穴ディープクレンズ5枚、充電用USBケーブル、コットンストッパー、充電台カラー：シャンパンピンク型番：M18YL11製造国：日本#ヤーマン#YAMAN#RF美顔器#フォトプラスシャイニー#ヤーマン#YA_MANTOKYOJAPANRF美顔器フォトプラスシャイニーBeautyBoxブースターパッド5枚入タイプ···光美容器
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