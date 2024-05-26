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希少！アウディTT ロードスター！8J！赤革シート！状態良し！
商品番号 I60537861876
商品名

希少！アウディTT ロードスター！8J！赤革シート！状態良し！
ブランド名 Ivital
特別価格 税込 140,400 円
在庫状況 あり

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商品詳細

平成20年式アウディTTロードスター赤本革シートになります。希少です。走行11万キロ一時抹消オープンのモーター不良で閉めるさい手動になります。その他状態は良いです。ナビ、バックカメラ、Bluetooth対応です。落札はご遠慮ください。現車確認してください。手元
http://narcologia.ru/goods/enquire65589.html
http://narcologia.ru/goods/sucrose113640.html
http://narcologia.ru/goods/reflector373064.html
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