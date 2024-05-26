希少！アウディTT ロードスター！8J！赤革シート！状態良し！

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商品詳細
平成20年式アウディTTロードスター赤本革シートになります。希少です。走行11万キロ一時抹消オープンのモーター不良で閉めるさい手動になります。その他状態は良いです。ナビ、バックカメラ、Bluetooth対応です。落札はご遠慮ください。現車確認してください。手元
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