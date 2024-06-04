ジムニー JB23 MT 車検6年10月まで

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15万km令和6年10月まで車検ありです。バンパーカットボンネットカットリフトアップMTsparcoハンドル全塗装 艶なしベージュキャリアキャリア取付ライト めちゃくちゃ明るいです。社外テールスキッドプレートフォグランプ社外マフラー(純正マフラーあり)ヒッチメンバーヒッチキャリア冬タイヤつけます。他多数...追記先日ディラーにて整備点検を行ってもらいました。エキマニ下部のボルト緩みか、ガスケットに隙間にがあるとの事でした。その他は全て大丈夫でした。エキマニは割れはないとの事ですが、エキマニ交換費用の4万程を値下げいたしました。自分で修理できる方なら交換しなくて済むと思います。名義変更まで預かり金3万円(要相談)免許証コピー、住民票もしくは印鑑証明写しコピー細かな傷、へこみあります。神経質な方はご遠慮下さい。