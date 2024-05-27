レクサス　LS460

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状態はかなりいいです。ヘッドライトもLS600のを付けてます。マフラーも社外で純正マフラーもあります！エアサスコントローラーも正常に動きます。コーティングもECOプラスダイヤモンドキーパー施工済みオイル交換も3000キロでしてます。消耗品なども交換済みです！即購入はご遠慮下さい。現車確認OKです。気をなることなど追加で欲しい写真などありましたらコメント下さい！