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レクサス　LS460
商品番号 S54830998762
商品名

レクサス　LS460
ブランド名 レクサス
特別価格 税込 150,000 円
在庫状況 あり

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商品詳細

状態はかなりいいです。ヘッドライトもLS600のを付けてます。マフラーも社外で純正マフラーもあります！エアサスコントローラーも正常に動きます。コーティングもECOプラスダイヤモンドキーパー施工済みオイル交換も3000キロでしてます。消耗品なども交換済みです！即購入はご遠慮下さい。現車確認OKです。気をなることなど追加で欲しい写真などありましたらコメント下さい！
http://narcologia.ru/goods/manufacture372441.html
http://narcologia.ru/goods/tenet499563.html
http://narcologia.ru/goods/ramshackle138066.html
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