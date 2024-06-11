パイオニア　サイバーナビ　AVIC-ZH0999

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商品詳細
パイオニア サイバーナビ 中古AVIC-ZH0999付属 メインハーネス 外部入出力ハーネス ハンズフリーマイク 地デジアンテナケーブル4本 ステリモ配線 GPSアンテナケーブル欠品 フィルムアンテナ4枚取り外し、卓上テスト良好。中古の為御理解ある方宜しくお願い致します。対応メディア CD/DVD/地デジ/Bluetooth/HDD/HDMI
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