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パイオニア　サイバーナビ　AVIC-ZH0999
商品番号 J41029933338
商品名

パイオニア　サイバーナビ　AVIC-ZH0999
ブランド名 パイオニア
特別価格 税込 13,950 円
在庫状況 あり

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商品詳細

パイオニア　サイバーナビ　中古AVIC-ZH0999付属　メインハーネス　　　外部入出力ハーネス　　　ハンズフリーマイク　　　地デジアンテナケーブル4本　　　ステリモ配線　　　GPSアンテナケーブル欠品　フィルムアンテナ4枚取り外し、卓上テスト良好。中古の為御理解ある方宜しくお願い致します。対応メディア　CD/DVD/地デジ/Bluetooth/HDD/HDMI
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