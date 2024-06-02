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【送料無料】Roland TD-1K 電子ドラム　ローランド
商品番号 O36765774635
商品名

【送料無料】Roland TD-1K 電子ドラム　ローランド
ブランド名 Ospare
特別価格 税込 18,480 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ローランドの電子ドラム「TD-1K」動作良好、全パッド音出し問題ないです。大切に使用しており機会が少なくなったので出品します。保管も湿度の少ない場所で保管しております。ペットも喫煙者も無しです。使用感は多少はございます。宜しくお願い致します。中古品にご理解のある方のみご購入をお願いいたします。【送料込みです】セット内容画像の物が全てです♪スローンが必要な方は、お付け可能です♪#ローランド#RolandTD1KV#RolandTD1K#ドラム#電子ドラム
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