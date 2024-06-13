スポーツライディング ハンドルキット Z900RS用　セパハン

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商品詳細
種類···セパレートハンドル、セパハンオーヴァーレーシングの「スポーツライディングハンドルキットブラック」（Z900RS用）です。2020年7月に購入しカワサキプラザで取付してもらいました。付属の「エンドキャップ/白」（樹脂製エンドキャップ）は処分してしまいましたのでありません（Activeのバーエンドに交換して使用していました。そのままお付けします。）約5,000km走行。2023年7月に同じくカワサキプラザでハンドル交換・取り外ししてもらいました。グリップボンドの跡は残っています。転倒・立ちゴケ等はしていません。説明書付。
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