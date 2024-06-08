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GSX-R750 GR7DA タンデムバー
商品番号 B60368355012
商品名

GSX-R750 GR7DA タンデムバー
ブランド名 Bankle
特別価格 税込 5,520 円
在庫状況 あり

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商品詳細

カラー···ブラックGR7DAのタンデムバーです。一応外した時のビス等もお付けしようと思いますが、無いもの(おまけ)として認識してください。基本的には再利用はお勧めしません。中古品であることをご理解ください。送料込みの値段でご希望の方は　お住まいの地域を教えていただいたら送料込みの値段に変更します。#GR7DA#gr7da#gsxr750
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