GSX-R750 GR7DA タンデムバー

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カラー···ブラックGR7DAのタンデムバーです。一応外した時のビス等もお付けしようと思いますが、無いもの(おまけ)として認識してください。基本的には再利用はお勧めしません。中古品であることをご理解ください。送料込みの値段でご希望の方は お住まいの地域を教えていただいたら送料込みの値段に変更します。#GR7DA#gr7da#gsxr750