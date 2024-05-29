M2]0843-BK ヘブンズバー ハンドル【スチール/黒】1INφ/D無

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イージーライダース製、新品未使用品になります。定価 13,200 (税込) 品番 0843-BKスチール製黒パウダーコート仕上1インチφサイズ:幅860mm×奥行180mm×高さ180mm×取付幅150mm※ハンドル交換にともない各種ワイヤー・ハーネス等の延長が必要になる場合があります。対応車種・特記事項UNIVERSAL※ライザー、スイッチBOX、ホルダー等を固定したまま動かすと塗装面にダメージを与えますのでご注意下さい高すぎず、肩肘張らずに乗れる最適なハンドル！ヴィンテージ車輌にもチョッパーにも似合います！スチール製のハンドルの内部はメッキがかかっていない為、多少の錆がある場合があります。出品はハンドルのみになります。