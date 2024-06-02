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ドテラ シングルオイル
商品番号 L70473653439
商品名

ドテラ シングルオイル
ブランド名 Lvital
特別価格 税込 18,000 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ドテラシングルオイルの販売です。セットで買ったものの使わないので出品します。初回に1.2滴使用したのみになります。①ウインターグリーン15ml単品3300円②オレガノ15ml単品3300円③グリーンマンダリン15ml単品3900円④クローブ15ml単品2200円⑤サイプレス15ml単品2100円⑥バジル15ml単品3900円⑦マジョラム15ml単品2800円⑧ユーカリプタス15ml単品2400円⑨レモンユーカリ15ml単品1700円⑩ジュニパーベリー5ml単品2600円⑪ダグラスファー5ml単品2800円⑫メリッサ5ml単品12000円12点セット40,000円で販売します！単品、組み合わせでの購入も可能です。お気軽にお声かけください！
http://narcologia.ru/goods/sepulchral380232.html
http://narcologia.ru/goods/conception679157.html
http://narcologia.ru/goods/organization221162.html
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