ドテラ シングルオイル

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商品詳細
ドテラシングルオイルの販売です。セットで買ったものの使わないので出品します。初回に1.2滴使用したのみになります。①ウインターグリーン15ml単品3300円②オレガノ15ml単品3300円③グリーンマンダリン15ml単品3900円④クローブ15ml単品2200円⑤サイプレス15ml単品2100円⑥バジル15ml単品3900円⑦マジョラム15ml単品2800円⑧ユーカリプタス15ml単品2400円⑨レモンユーカリ15ml単品1700円⑩ジュニパーベリー5ml単品2600円⑪ダグラスファー5ml単品2800円⑫メリッサ5ml単品12000円12点セット40,000円で販売します！単品、組み合わせでの購入も可能です。お気軽にお声かけください！
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