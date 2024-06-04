ロクシタン　オスマンサス　ディフューザー

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ご覧いただきありがとうございます。❀プロフィールを必ずご一読ください。❀お受け取りがスムーズに行えない方は ご購入をお控えください。❀代理購入や第三者への発送の方はご購入 をご遠慮ください。ロクシタン オスマンサス ディフューザーになります。2023年9月初旬にロクシタンショップにて購入（8月30日に数量限定で発売）未使用品〜内容〜・オスマンサスディフューザーリフィル100ml・オスマンサスディフューザーリール12pcs・オスマンサスディフューザーグラス、キャップ〜ご使用方法〜お部屋用のフレグランス日本限定グラスボトルへディフューザーリフィルを詰め替え、ディフューザーリールを通して香りが優しく広がります。約1カ月間、香ります。〜使ってみての個人的な感想〜使いはじめ1〜2日間は香りが結構するかなと思いましたが、以後はやわらかに香っているか思います。あくまでも個人的な感想なのでご参考までにお願いいたします。購入価格:7150円らくらくメルカリ宅配便予定です。即購入いただいて構いませんが、分かり難い点は必ずご購入前にご質問ください。どうぞ宜しくお願いいたします。ロクシタンオスマンサスオスマンサスディフューザー金木犀ディフューザー香りの空間