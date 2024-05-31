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毎日骨ケアMBP　ブルーベリー風味
商品番号 O12124259598
商品名

毎日骨ケアMBP　ブルーベリー風味
ブランド名 ユキジルシメグミルク
特別価格 税込 2,232 円
在庫状況 あり

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商品詳細

★毎日骨ケアMBP　ブルーベリー風味　50ml×10本×3箱★サプリメント形状...ドリンク剤★定期購入していますが、飲み忘れによる余剰分です。★とても飲みやすいです。★賞味期限‥‥2024年4月25日★箱のままの発送になります。
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