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ポータブルトイレ
商品番号 I59398608544
商品名

ポータブルトイレ
ブランド名 リッチェル
特別価格 税込 15,400 円
在庫状況 あり

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商品詳細

性別···ユニセックスサイズ···M母に購入しましたが一度も使わずに施設に入ってしまったため出品します。木製きらく片付け簡単トイレ肘掛け跳ね上げ普通便座とラククリーンパックサイズ···フリーサイズ
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