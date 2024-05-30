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新品 アロマディフューザー フランスリモージュ BEL'AIR
商品番号 C15175407542
商品名

新品 アロマディフューザー フランスリモージュ BEL'AIR
ブランド名 Cswirl
特別価格 税込 2,844 円
在庫状況 あり

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商品詳細

新品未使用、バーナーつき。フランスリモージュ、シェル柄のアロマディフューザーです。オイルを浸透させて燻蒸させるタイプのものです。ユーカリのアロマオイル150mlをおつけします。　　　他にも出品していますので良かったらご覧ください(^^)#ねこだねこはちのアロマディフューザー　※オイルはランプベルジェなどのサイトでも購入できます。※バーナーなどの経年によるシミ等はご了承ください。#アロマディフューザー　#アロマオイル　#アロマ　#アロマテラピー　#アヴィータ　#アビタ　#ベルエアー#BELAIR#avita#生活の木　#ランプベルジェ　#フランスリモージュ　#フランス　#リモージュ　#貝殻
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新品 アロマディフューザー フランスリモージュ BEL'AIR - 芳香器

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