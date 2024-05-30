新品 アロマディフューザー フランスリモージュ BEL'AIR ...

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商品詳細
新品未使用、バーナーつき。フランスリモージュ、シェル柄のアロマディフューザーです。オイルを浸透させて燻蒸させるタイプのものです。ユーカリのアロマオイル150mlをおつけします。 他にも出品していますので良かったらご覧ください(^^)#ねこだねこはちのアロマディフューザー ※オイルはランプベルジェなどのサイトでも購入できます。※バーナーなどの経年によるシミ等はご了承ください。#アロマディフューザー #アロマオイル #アロマ #アロマテラピー #アヴィータ #アビタ #ベルエアー#BELAIR#avita#生活の木 #ランプベルジェ #フランスリモージュ #フランス #リモージュ #貝殻
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