ディプティック 砂時計型 ディフューザー べ

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商品詳細
使用場所···部屋・玄関ディプティック砂時計型ディフューザーべです。2023年4月にディプティックオンラインストアにて購入しました。5回程使用しました。写真の通り、まだ充分残っています。箱等全て揃っています。即購入OKです。
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