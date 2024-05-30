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CHANEL シャネル ブルー ドゥ パルファム ヴァポリザター 100ml
商品番号 M93481637325
商品名

CHANEL シャネル ブルー ドゥ パルファム ヴァポリザター 100ml
ブランド名 シャネル
特別価格 税込 2,450 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます！購入時期：2023年8月新品未開封、外装フィルム付きです。内容量：100ml並行輸入商品の為、ご理解とご協力をお願い致します。由に生きる男性のエスプリを表現した、魅惑的なアロマティックウッディフレグランス。ブルーのボトルに入った、時代を超越した香り。ブルードゥシャネルパルファムは、フレグランスをたしなむ男性のための格別な香り。ブルードゥシャネルパルファムは、アロマティックでインテンスなウッディフレグランス。パワフルな爽やかさから始まり、ニューカレドニア産のサンダルウッドがラグジュアリーでインテンスな印象を残します。即購入OKです！質問あればコメントまでお願いします！自宅保管の為神経質な方はご遠慮下さい。
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