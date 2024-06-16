ホーユー ナイン ファーミング ケアシャンプー + トリートメント タングル

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商品詳細
ホーユーナインファーミングケアシャンプー400ml+トリートメントタングル400g【シャンプー】理想のツヤ髪へ導くために。頭皮を健やかに保つシャンプー。求めるヘアデザインに導くために、髪の土台となる頭皮を健やかに保つシャンプー。ツボクサエキス（保湿成分）、ボタンエキス（保湿成分）配合。ふんわりと心地良い泡が優しく頭皮と髪をクレンジングし、トリートメントが作用しやすいベースを整えます。【トリートメント/タングル】細くてからまりやすい髪に異なる髪悩みに特化させた毛髪補修型トリートメント。カラーした髪の色持ちケアと同時にツヤを叶え、より長くヘアデザイン・カラーを楽しめる髪へ。細くからまりやすい繊細な髪に。キューティクル表面を整える18MEA誘導体（毛髪補修成分）配合。さらさらと軽やかな指通りとツヤが叶います。#シャンプー#トリートメント#ホーユー特徴···保湿・トリートメント、ダメージケア仕上がり···さらさら本体/詰め替え···本体髪質···ノーマル、パーマ・カラーリング、ダメージ、くせ毛、乾燥、直毛、縮毛
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ナイン ファーミングケア トリートメント タングル 400ml
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