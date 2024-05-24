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【新品】リンク997 HAIR Barm 1個\u0026 OIL1本
商品番号 L42658092215
商品名

【新品】リンク997 HAIR Barm 1個\u0026 OIL1本
ブランド名 リンク
特別価格 税込 2,664 円
在庫状況 あり

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商品詳細

合計8,250円（税込み）スタイリングの時ツヤ感を出しやすくしてくれます。とても気に入っていたのですが妊娠中の為香りが苦手になり未使用の分をお譲りさせて頂きたく出品しました。個人保管になりますので神経質なかたはご購入をお控え下さい。＊HairBarm997-ヘアバーム70g＊4,070円（税込）未使用＊HAIROIL997ヘアオイル＊4,180円（税込）未使用可能な限り早めの発送をさせて頂きますが体調次第で遅くなることをご了承下さい。
http://narcologia.ru/goods/passionate544813.html
http://narcologia.ru/goods/forthcoming34592.html
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