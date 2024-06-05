メゾピアノ ダウンジャケット コート

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ショップ/ブランド名＊メゾピアノナルミヤインターナショナルカラー＊ネイビーサイズ＊160cmLサイズ内容＊メゾピアノべリエちゃんブルベリーちゃんダウンジャケット使用状況＊数回着用してますが汚れ等なく綺麗な状態です。ダウン70%フェザー30%なのでとても暖かいです。平置きで着丈66cm身幅51cmほどです。フードはボタンで取り外し可能です。素人の自宅保管になります。見落とす事もあるかも知れませんご理解ください（;;）早めの発送を心掛けますが仕事の関係で2〜3日発送にお日にちかかる場合もあります。お急ぎの方はコメント欄より一度ご相談ください☆神経質な方や、中古品、保管品にご理解のない方はお取引ご遠慮ください。子供服 女の子 男の子 ダウンコートロングコートダウンジャケットエンジェルブルーangelblueナカムラくんなかむらくんメゾピアノmezzopianoべリエちゃんデイジーラバーズDaisylovesルッキーくんポンポネット ブルークロスなどナルミヤインターナショナルのお洋服出品予定です☺︎！平成レトロy2k90s00s平成ギャルY2Kマグブリングトップス当時品当時物レアフード···フードあり（取外し可）