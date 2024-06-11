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- 超激安 YAMAHA ヤマハ キーボード ハードケース W110 D15 H45
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商品詳細
YAMAHAヤマハのキーボード用のハードケースを超激安価格でお届けいたします。サイズは外寸で幅が約110cm、奥行きが約15cm、高さが約45cmのため、こちらのサイズに合うキーボードの収容用にお使いください。全体的な内外に傷や多少の汚れ、シールあとなどがあることから「傷や汚れあり」としております。愛用のキーボードの収納や運搬にぜひ、ご利用ください。メーカー：YAMAHAヤマハタイプ：キーボードハードケースサイズ：W約110cm×D約15cm×H約45cm☆動作確認済み☆簡易清掃済み☆アルコール除菌済み☆喫煙者やペットなし☆初期不良の場合の返品対応可可能な範囲で清掃いたしますが、中古品であることをご理解のうえ、ご購入ください。ご購入から2、3日以内にそのままプチプチとストレッチフィルムでに厳重に包み、匿名にて発送いたします。ご検討、そして、ご購入のうえでご活用のほど、何卒、よろしくお願い申し上げます。#生活家電絶賛出品祭り↑ぜひ他の商品もご覧ください！！ 種類...キーボード・シンセサイザーアクセサリー・パーツ...メンテナンス用品
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