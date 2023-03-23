[未開封] 阪神タイガース×日清 コラボ バタフライチェア 非売品 当選品

日清食品×阪神タイガース2023阪神タイガース好きなんやいつでも離れへん！ずっと応援キャンペーンBコース「家で、外でどこでも応援！バタフライチェア」懸賞当選品非売品使用時サイズ約幅84cmx奥行74cmx高さ86cm収納時サイズ約幅18cmx奥行18cmx高さ105cm折りたたみができるバタフライチェア。自宅での応援に使えるのはもちろん、公園やキャンプ場などのアウトドアにも活躍します。大きく開いた“虎”の口の中で阪神タイガースを応援するひよこちゃんのイラストはHIGHJUMPERさんの描き下ろし。＊届いたままの梱包(画像2枚目)に伝票を貼って発送いたします。値下げ交渉はご遠慮下さい。よろしくお願いいたします(^^)#阪神タイガース#tigers#日清食品#懸賞#当選品#非売品#送料無料#アウトドア#折りたたみイス#折りたたみチェア#バタフライチェア#キャンプ#レア#応援グッズ#ひよこちゃん野球チーム···阪神タイガース



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