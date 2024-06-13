匿名配送　HEAD ラケットバッグ　FUNCTIONAL COMBI 43219

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商品詳細
カラー WINワインレッド濃いピンクのような色味です。新品未使用タグ付き定価9800円外ポケットの内側ほうに、土汚れがあります。写真でご確認ください。ナップサックつきナップサックに土汚れがあります。不要な方は廃棄しますので、発送前にお知らせください。半分に折りたたみ、ビニールに入れて宅急便で発送いたします。安心の匿名配送です。種類···テニスバッグ種類···ラケットバッグ
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