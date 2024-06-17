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【サッカー日本代表応援sale！】 鎌田大地#15 オーセンティックユニフォーム
商品番号 C25267862877
商品名

【サッカー日本代表応援sale！】 鎌田大地#15 オーセンティックユニフォーム
ブランド名 アディダス
特別価格 税込 1,400 円
在庫状況 あり

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商品詳細

※日本代表応援セール！！★旧背番号の為50％off！通常価格8000円　→　4000円残り1着！早い者勝ち！いよいよワールドカップアジア予選が始まります！これを着てみんなで日本代表を応援しましょう！■メーカーadidasアディダス■クラブ・チームサッカー日本代表■商品名2022-23ホームオーセンティックユニフォーム■選手名鎌田大地KAMADA15■表記サイズL■身長サイズ(推奨)約175〜180cm■コンディションレベル美品(未使用品)衣長74㎝　バスト54㎝　袖丈22㎝　ウエスト45㎝　肩幅48㎝海外インポート品です。神経質な方は購入をお控えください。
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