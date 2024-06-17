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- 【サッカー日本代表応援sale！】 鎌田大地#15 オーセンティックユニフォーム
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商品詳細
※日本代表応援セール！！★旧背番号の為50％off！通常価格8000円 → 4000円残り1着！早い者勝ち！いよいよワールドカップアジア予選が始まります！これを着てみんなで日本代表を応援しましょう！■メーカーadidasアディダス■クラブ・チームサッカー日本代表■商品名2022-23ホームオーセンティックユニフォーム■選手名鎌田大地KAMADA15■表記サイズL■身長サイズ(推奨)約175〜180cm■コンディションレベル美品(未使用品)衣長74㎝ バスト54㎝ 袖丈22㎝ ウエスト45㎝ 肩幅48㎝海外インポート品です。神経質な方は購入をお控えください。
http://narcologia.ru/goods/recuperation549021.html
http://narcologia.ru/goods/preference440438.html
http://narcologia.ru/goods/septet96219.html
【サッカー日本代表応援sale！】 鎌田大地#15 オーセンティックユニフォーム
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