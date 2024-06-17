⭐️美品⭐️DESCENTE デサント ベンチコート ボアフード Mサイズ ブラック

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ＤＥＳＣＥＮＴＥ デサント ファンクショナルスポーツシステム・中綿 ...

ご覧いただきありがとうございます♪DESCENTEデサントのベンチコートの出品です。●サイズメンズM肩幅54cm身幅61cm袖丈54cm着丈114cm●素材表地:ナイロン100%ボア:ポリエステル、アクリル中綿:ポリエステル100%●カラーブラックロゴが左胸に入っており、サッカー好きにはたまらない一品です。●状態中古品ですが、目立つ汚れ、傷はなく、使用感のない美品だと思います。●その他あくまでも中古品であることをご理解のうえ、ご購入いただきますようお願いします。カラー···ブラック丈···長袖サイズ···M種類···ピステ・防寒ウェア