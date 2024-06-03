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ハイランダースレプリカジャージ
商品番号 M87828794889
商品名

ハイランダースレプリカジャージ
ブランド名 アディダス
特別価格 税込 1,575 円
在庫状況 あり

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商品詳細

スーパーラグビー、ハイランダースのレプリカジャージです。実家の整理に伴い、出品致します。ニュージーランド留学の際購入した2017年モデルになります。一度も着用していないので、とても綺麗な状態になります。●サイズ：タグ表記Lサイズ肩幅46cm身幅53cm着丈70cm素人の採寸ですので若干の誤差はご了承ください。●素材：表地ポリエステル100%●状態：留学の記念で購入した為、一度も着用はしておらず、新品同様の状態となります。●その他、注意事項：自宅にて保管していました。細かいデザインなどは写真にてご確認ください。#ラグビー#スーパーラグビー#ハイランダース#adidas#ユニフォーム#レプリカジャージ購入時の金額¥15,000
http://narcologia.ru/goods/recuperation121921.html
http://narcologia.ru/goods/procurement171733.html
http://narcologia.ru/goods/insignificant831782.html
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