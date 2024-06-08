デレクジーター引退記念ユニフォーム

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商品詳細
デレクジーター選手の引退記念ユニフォームです。ニューヨークの売店で購入しました。ヤンキースタジアム現地で2度着用したのみで、あとはハンガーに掛けて保管していました。正面下部に少しだけ汚れがあります。
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