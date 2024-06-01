プアボールバット　軟式野球！　練習！流行り！新品！

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競技の種類...軟式素材...その他バランス・特徴...その他皆様ご覧頂きありがとうございます。今、流行りのプワボール専用バットです。手間をかけた手作り品です(^-^)長さ約76センチ、重さ400グラム前後です。YouTubeで「プワボール」と検索しますと色々載っています！他のプワボールバットも出品してますので是非どうぞ！値引き頑張ります！軟式少年軟式野球練習ビヨンドマックスレガシープワボール大谷WBCバット練習用プアボール