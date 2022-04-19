【希少】佐々木朗希　プロ初勝利　直筆サイン　フォトパネル

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商品詳細
佐々木朗希プロ初勝利直筆サイン入りフォトパネル限定99個プロ初勝利記念の大変貴重な商品です。開封済みですが、基本的に箱に収納したまま保管しておりました。状態は写真をご参照ください。野球チーム···千葉ロッテマリーンズ
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