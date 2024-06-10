抹茶 茶碗 萩焼 渡辺栄泉作

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萩焼窯元宗流庵渡辺栄泉作端反形登り窯の中で、高温の炎が生み出す「窯変（ようへん）」の魅力。使いこまれるうちに、侘びた味を醸してゆく「七化け」の面白さ—。古くから茶人に珍重されてきた萩焼はやわらかで素朴な風合いがあり、同時に気品と風格も漂います。萩焼は山口県萩市一帯で焼かれる陶器です。共箱共栞サイズ:高さ約9センチ.直径約14センチ美術品工芸品美品