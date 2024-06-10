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藤井フミヤ ゴールドリング
商品番号 H34983846137
商品名

藤井フミヤ ゴールドリング
ブランド名 Hspare
特別価格 税込 22,000 円
在庫状況 あり

在庫状況について


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商品詳細

購入後、箱のみ開封し中のリングを確認しました。リングの入った袋は開封していません。長年自宅保管しておりました。13号。
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