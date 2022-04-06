大谷翔平選手MVP 記念グッズ限定品　本日限定価格

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商品詳細
ご覧頂きありがとうございます。日本の誇るスーパースター大谷翔平2021大谷翔平アメリカンリーグMVPコインフォトミント大谷選手最優秀選手賞記念グッズ野球 ロサンゼルス・エンゼルス大谷翔平選手が2021年アメリカン・リーグMVP獲得を記念した、郵便局のネットショップ用オリジナルグッズです。2021年大谷翔平ALMVP獲得記念２コインフォトミント（数量限定：3,000個）×1点※メジャーリーグベースボール公認のホログラムシールが貼られている正規品です。※MADEINUSATheHighlandMint社製サイズ：約33.02x40.64cmコイン：約φ3.9cmブロンズ出品の撮影のため、開封しました。何卒よろしくお願い致します。野球チーム···大リーグ・MLB野球チーム···大リーグ・MLB
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