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【美品】prince プリンス　テニス•バトミントンラケットバック
商品番号 L44153547082
商品名

【美品】prince プリンス　テニス•バトミントンラケットバック
ブランド名 プリンス
特別価格 税込 2,318 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧頂き有り難う御座います。プリンスのテニスラケットバックです。目立ったキズや擦れなどは無く未使用に近い状態です、あくまでも素人検品です。USED品のため神経質な方のご購入は御遠慮下さい。ご理解のある方のご購入をお待ちしております。種類···ラケットバッグ／ラケット6本くらい入ります。メインポケット2ヵ所／他ポケット2ヵ所バッグ・ポーチの開け閉め···ファスナーカラー迷彩柄／ブラック
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