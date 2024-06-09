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YONEX パワークッションフュージョンレブ4MGC YNX-SHTF4MGC
商品番号 J33416277132
商品名

YONEX パワークッションフュージョンレブ4MGC YNX-SHTF4MGC
ブランド名 ヨネックス
特別価格 税込 2,160 円
在庫状況 あり

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商品詳細

オムニクレーコート用です。２４.５センチ外で３回ほど使用しましたが、足に合わないため出品いたします。対応コート···オムニ・クレー兼用
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