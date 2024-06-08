YONEX シャワーサンダル 大会会場限定　Ｌサイズ　2023年モデル

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商品詳細
2023年ヨネックスの全国大会会場限定シャワーサンダルです。素材：甲材 人工皮革 底材 合成樹脂品番：YOS23077カラー：ブラック／ホワイトサイズ：Ｌ（27.5cm～29cm）
http://narcologia.ru/goods/perpetual757346.html
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