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YONEX シャワーサンダル 大会会場限定　Ｌサイズ　2023年モデル
商品番号 L88839752846
商品名

YONEX シャワーサンダル 大会会場限定　Ｌサイズ　2023年モデル
ブランド名 ヨネックス
特別価格 税込 2,775 円
在庫状況 あり

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商品詳細

2023年ヨネックスの全国大会会場限定シャワーサンダルです。素材：甲材　人工皮革　　　底材　合成樹脂品番：YOS23077カラー：ブラック／ホワイトサイズ：Ｌ（27.5cm～29cm）
http://narcologia.ru/goods/perpetual757346.html
http://narcologia.ru/goods/update660495.html
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