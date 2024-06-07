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商品詳細
数年前に13000円程で買いましたが、コロナの自粛期間と重なり5回程の使用で、しまっておりました。内部に小さい汚れが数カ所あります。外部に細かな傷あります。折り畳んでの発送になると思います。
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