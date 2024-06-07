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テニスバック
商品番号 E22288371605
商品名

テニスバック
ブランド名 スリクソン
特別価格 税込 2,072 円
在庫状況 あり

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商品詳細

数年前に13000円程で買いましたが、コロナの自粛期間と重なり5回程の使用で、しまっておりました。内部に小さい汚れが数カ所あります。外部に細かな傷あります。折り畳んでの発送になると思います。
http://narcologia.ru/goods/seamless780029.html
http://narcologia.ru/goods/rebellion350478.html
http://narcologia.ru/goods/ordering835479.html
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