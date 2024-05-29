フジカラー FUJICOLOR アルミ額縁 A300 全紙

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フジカラーFUJICOLORアルミ額縁A300全紙[アルミ額縁Ａ３００全紙]写真用の額縁です。全紙サイズ用で一度だけ展覧会で使用しましたがそれ以降保管していました。台紙マットは別のものを使用したので付属のものは未使用です。ガラスやアクリル等はありません。箱に一部テープ跡が残っています※このままビニール袋につつんで発送します。※自宅保管品であることをご理解ください。※あくまで中古品ということで神経質な方はご遠慮ください。同じもので箱なしのものをもう一点出品していますメーカー希望小売価格：￥14,300・写真が引き立つ幅広マット・落ち着きと高級感あふれるアルミ額縁・写真の交換が簡単なワンタッチレバーを採用商品仕様アルミ製 ブラック厚手Ｖカット台紙（2mm厚）本体外寸：約617×727mm台紙マット中抜きサイズ：約410×520mmカラー...ブラック額の素材...アルミフレーム置き方...壁掛け表面カバーの素材...無し向き...縦横兼用用途...写真