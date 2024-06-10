NIKE ナイキ　ピステ　ナイロンアウター　サッカー練習着　160 ジュニアL

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商品詳細
NIKEのナイロンのサッカーのアウターになります！ジュニアのLで160サイズです！使わなかなったので出品いたしますこれからの秋や冬に大活躍間違いないです！ポルトガルのユニフォームに似ていてとてもカッコいいです！#サッカーウェア#サッカー#ジュニアアウター#練習着#NIKE#ナイキ#ポルトガル#160サイズ
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