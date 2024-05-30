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西武ライオンズ　2023 ライオンズフェスティバルユニフォーム
商品番号 W11975343927
商品名

西武ライオンズ　2023 ライオンズフェスティバルユニフォーム
ブランド名 Wspare
特別価格 税込 1,560 円
在庫状況 あり

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商品詳細

種類···ユニフォームご覧いただきありがとうございます。西武ライオンズフェスティバル2023のユニフォームです。Lサイズ2着セットでございます。袋から開けていないので新品です。1着ご要望の方もコメントでご遠慮なくご相談ください。
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