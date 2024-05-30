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- アディダス【チェルシー】XL程度ユニフォームトーレスランパード
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商品詳細
■アディダス社■チェルシーユニフォーム背番号なし■サイズ＝プリントつぶれ不明XL程度？■実寸＝着丈約７８ｃｍｘ身幅約６０ｃｍ■コンディション＝まあ良好（☆☆☆☆★）丈...半袖
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