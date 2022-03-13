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商品詳細
クリスティアーノロナウド 直筆サインフォトになります。写真サイズは縦25センチ横21センチです。2008年 9月28日 記入マンチェスターユナイテッド時代フォトスタンド 縦35横26センチ付きです。以前オークションサイトにて購入しました。状態は画像にてご自身での確認をお願いいたします。完美品をお求めの方はご遠慮ください。ご購入後の返品、返金、交換はお受け致しませんのでご了承お願いします。よろしくお願いいたします。サッカーフットサルロナウドメッシサインpeacesign
http://narcologia.ru/goods/sucrose626840.html
http://narcologia.ru/goods/hesitantly123784.html
http://narcologia.ru/goods/septet215519.html
クリスティアーノロナウド 直筆サイン プレミアフォト
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